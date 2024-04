Ataques russos na região de Zaporizhzhia deixam 3 mortos

KIEV, 8 ABR (ANSA) - Novos ataques na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, deixaram ao menos três mortos nesta segunda-feira (8), informaram as autoridades locais.

De acordo com os relatos, a ofensiva ocorreu na zona rural do território onde está localizada a principal usina nuclear do país, um dia depois de um bombardeio russo em Gulyaipole.

"Três pessoas morreram e três ficaram feridas no distrito de Pologivskyi", em Zaporizhzhia, especificou o governador da região, Ivan Federov, afirmando ter sido possível ouvir uma explosão.