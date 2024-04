Bolívia se solidariza com México e convoca embaixadora em Quito

LA PAZ, 8 ABR (ANSA) - O governo da Bolívia chamou de volta sua embaixadora no Equador, Segundina Flores, em protesto contra a operação policial na embaixada do México em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas.

Em mensagem nas redes sociais, o presidente boliviano, Luis Arce, disse também que falou por telefone com seu homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para prestar solidariedade.

"Informamos a ele que convocamos nossa embaixadora no Equador para esta segunda-feira. Além disso, convocamos a embaixadora do Equador no nosso país para dar informações sobre o ocorrido", disse Arce no X (antigo Twitter).