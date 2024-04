Cafu elogia trabalho de De Rossi no comando da Roma

"Eu estaria mentindo se dissesse que esperava que ele se tornasse treinador. Porém, posso dizer que ele sempre foi um garoto inteligente, alguém que estudou e acima de tudo muito curioso", acrescentou.

Além de destacar o trabalho de De Rossi no banco de reservas giallorosso, Cafu mencionou que a Roma possui "um lugar especial" no seu coração e revelou ter deixado o clube pelo desejo da diretoria da época em rejuvenescer o plantel.

"A Roma foi clara comigo, explicando que queria mudar e focar nos jogadores mais jovens. Aceitei a decisão e decidi ter uma experiência diferente, por isso assinei com o Yokohama, mas o Leonardo me ligou e disse que Ancelotti me queria no Milan", disse.

Por fim, o ex-jogador da seleção brasileira de 53 anos admitiu que poderá dar início a sua carreira de treinador só depois da Copa do Mundo de 2026. (ANSA).

