CEO pede desculpas por tragédia da Ponte Morandi, na Itália

"O que posso dizer é que a empresa mudou profundamente e está investindo em segurança. Entendo que às vezes os fechamentos são percebidos apenas como 'trânsito', mas na realidade, cada vez que fechamos é para garantir a segurança dos usuários no que é o sistema rodoviário mais movimentado da Europa, porque temos em média 65% a mais de tráfego em comparação com toda a Europa", acrescentou.

"Peço confiança por parte dos cidadãos e certamente dos parentes das vítimas, mesmo sabendo que é difícil com uma dor tão importante. O que podemos demonstrar e o que garantiremos é que faremos todas as atividades necessárias para modernizar as infraestruturas. Faremos isso apesar de todas as críticas que receberemos, porque é fundamental investir em segurança na Ligúria, mas também em todo o país", concluiu.

Tomasi tornou-se CEO em 2020, dois anos após o incidente. Ele também lamentou não ter pedido desculpas antes.

Ele foi chamado para falar sobre áreas que afetam o anel rodoviário genovês, mas acabou sendo questionado sobre a tragédia. (ANSA).

