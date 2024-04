Discriminar por orientação sexual viola dignidade, diz Vaticano

"Por esta razão, denuncia-se como contrário à dignidade humana o fato que, em alguns lugares, não poucas pessoas são encarceradas, torturadas e até mesmo privadas da vida unicamente pela sua orientação sexual", alerta o Vaticano.

No entanto, a Igreja Católica também "evidencia os intensos pontos críticos da teoria de gênero", com "tentativas de introduzir novos direitos não plenamente consistentes em relação àqueles originalmente definidos e não sempre aceitáveis", dando espaço a "colonizações ideológicas".

"Tem um papel central a teoria de gênero, que é perigosíssima porque cancela as diferenças na pretensão de tornar todos iguais", acrescenta o documento, que ressalta que essa tendência "propõe uma sociedade sem diferenças de sexo e esvazia a base antropológica da família".

A Igreja também se coloca contra a mudança de sexo e diz que as pessoas devem se aceitar "assim como foram criadas".

"Qualquer intervenção de mudança de sexo normalmente se arrisca a ameaçar a dignidade única que a pessoa recebeu desde o momento da concepção", salienta o texto.

Nos últimos meses, o Papa tem sido alvo de ataques de membros do clero ultraconservador por ter autorizado a bênção para casais homoafetivos, desde que essa prática não tenha caráter ritualístico nem seja confundida com o sacramento do matrimônio.