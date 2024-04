Ex-vice-presidente do Equador preso tenta suicídio, diz mídia

QUITO, 8 ABR (ANSA) - O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, foi hospitalizado após uma suposta tentativa de suicídio na prisão.

Glas havia recebido asilo político na embaixada do México em Quito após um mandado de captura no âmbito de uma investigação sobre desvio de recursos, mas a representação diplomática foi invadida neste sábado (6) pela polícia do país sul-americano.

Segundo o portal Primicias, Glas entrou em coma após ingerir uma grande quantidade de medicamentos.