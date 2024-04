Giro d'Italia divulga percurso da etapa de Roma

ROMA, 8 ABR (ANSA) - Os organizadores do Giro d'Italia, uma das provas mais tradicionais do ciclismo mundial, divulgaram os locais de Roma que receberão a competição no final de maio.

De acordo com o percurso da capital italiana, que será a última etapa da edição de 2024, os ciclistas passarão pelas Termas de Caracalla, Coliseu, Circus Maximus e a orla marítima de Ostia.

A rota que passará por Roma tem 9,5 quilômetros e é desenvolvida inteiramente ao longo das ruas da cidade, com pequenas ondulações e longas retas que também são ligadas por curvas que vão desafiar os participantes.