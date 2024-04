Itália vê 'sinais positivos' em negociações sobre Gaza

Segundo a imprensa israelense, no entanto, a distância entre as partes "ainda é grande", enquanto uma fonte do Hamas disse à Al Jazeera que "não houve progressos".

O grupo islâmico exige a retirada total de Israel da Faixa de Gaza e a libertação de prisioneiros palestinos, ao passo que Tel Aviv cobra a libertação de todos os reféns ainda em poder do grupo. (ANSA).

