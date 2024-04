Papa Francisco considera Hamas 'mau', dizem familiares de reféns

"O encontro com o Papa foi um encontro muito emocionante: a sua solidariedade emergiu claramente. Disse que estava em contato com a Igreja Católica em Gaza e que está a trabalhar com os seus canais para a libertação dos reféns", afirmaram.

A delegação viajou a Roma, capital da Itália, com o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, que se encontrou com o secretário de Relações com os Estados da Santa Sé, Paul Richard Gallagher.

O grupo inclui parentes do casal Yarden e Shiri Bibas, sequestrados pelo Hamas com os filhos Ariel, de quatro anos, e Kfir, de um.

O movimento islâmico diz que a mulher e as crianças foram mortos em um bombardeio israelense em Gaza no fim do ano passado, mas ainda não há confirmação oficial sobre o destino dos quatro reféns.

Também participaram do encontro familiares de Agam Berger e Tamir Nimrodi, militares de 19 anos, de Guy Gilboa Dalal, 22, e de Omri Miran, de 46.

"Nós, Israel, estamos em guerra, somos o escudo entre vocês e os terroristas que matarão aqui como mataram em nós, no dia 7 de outubro. Vocês na Europa, nos Estados Unidos, serão os próximos.