Papa recebe famílias de reféns do Hamas no Vaticano

VATICANO, 8 ABR (ANSA) - O papa Francisco se reuniu na manhã desta segunda-feira (8), no Vaticano, com cinco famílias de reféns israelenses sequestrados pelo Hamas nos atentados terroristas de 7 de outubro.

A delegação viajou a Roma, capital da Itália, com o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, que se encontrou com o secretário de Relações com os Estados da Santa Sé, Paul Richard Gallagher.

O grupo inclui parentes do casal Yarden e Shiri Bibas, sequestrados pelo Hamas com os filhos Ariel, de quatro anos, e Kfir, de um.