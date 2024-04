Presidente do Napoli cogita construção de novo estádio

NÁPOLES, 8 ABR (ANSA) - O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, voltou a falar nesta segunda-feira (8) sobre as chances de construir uma nova arena para o atual campeão da Série A da Itália, mas deixou de lado o estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Inaugurada em 1959, a atual casa napolitana, anteriormente chamada de San Paolo, passou por uma remodelação em 1990 para a Copa do Mundo daquele ano. No entanto, o dono dos partenoppei destacou a necessidade de encontrar um novo local para construir um moderno complexo esportivo.

"É muito estranho que o prefeito, uma pessoa extremamente conhecedora e inteligente, continue falando do [estádio] Maradona e diz que espera pela minha proposta. Eu já o avisei que a estrutura não pode ser objeto de interesse do Napoli no futuro. Para podermos fazer as mudanças necessárias por lá precisaríamos construir um estádio dentro de um outro estádio", disse De Laurentiis em entrevista à Rádio Napoli Centrale.