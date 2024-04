Protesto contra Otan no sul da Itália é marcado por confrontos

NÁPOLES, 8 ABR (ANSA) - Diversos estudantes entraram em confronto com as forças policias de Nápoles, no sul da Itália, durante um protesto contra a Organização do Tratado da Aliança Norte (Otan) e pró-Palestina.

Segundo as autoridades locais, os jovens tentaram atravessar o cordão de segurança em frente ao teatro San Carlo, a casa de ópera mais antiga do mundo, com o objetivo de protestar contra o concerto marcado para celebrar o 75º aniversário da aliança militar.

Durante os confrontos, no final da Via Toledo, no centro histórico da cidade portuária, a polícia usou cassetetes para deter os manifestantes. Três jovens, com os rostos ensanguentados, fugiram por um beco.