Região italiana se candidata para receber etapas da Vuelta

TURIM, 8 ABR (ANSA) - A região de Piemonte, na Itália, se candidatou para receber algumas etapas da Vuelta, na Espanha, uma das principais competições de ciclismo no mundo.

A ideia das autoridades piemontesas, região italiana que já foi palco do Tour de France, é sediar pelo menos quatro etapas da prestigiada competição em agosto de 2025.

"Somos a casa do ciclismo e dos grandes eventos. Esta seria mais um ato de prestígio que demonstra tudo isso. Sediar a Vuelta seria a consagração de um trabalho meticuloso que temos realizado nos últimos anos, que fez com que a nossa região se tornasse a capital internacional do ciclismo", disse o governador do Piemonte, Alberto Cirio.