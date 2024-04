Roma dá gratuidade em museus para jovens que atingem maioridade

ROMA, 8 ABR (ANSA) - Os jovens de Roma que completaram ou completarão 18 anos de idade em 2024 ganharão gratuidade nos museus públicos da capital italiana por um ano.

O Executivo da 'cidade eterna' aprovou uma deliberação para presentear os novos adultos com o Roma Mic Card, que permite a entrada em todos os museus e áreas arqueológicas e monumentais administradas pela Superintendência Capitolina de Bens Culturais, e que também oferece facilidades e descontos em exposições, cafeterias e livrarias de museus.

Ao todo, o público-alvo é estimado em 41 mil pessoas. A validade do cartão começará a contar a partir da ativação no site https://miccard.roma.it/ ou no aplicativo Mic Card.