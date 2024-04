Ucrânia registra 6 mortes em ataques russos

Na região de Sumy, uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas nos bombardeios russos na capital homônima e na cidade de Bilopillia, que danificaram prédios administrativos e residenciais, segundo a polícia.

No leste do país, uma mulher de 77 anos foi morta e três pessoas ficaram feridas pelo fogo da artilharia, segundo Vadym Filachkine, chefe da região de Donetsk.

Também na região de Poltava, no centro da Ucrânia, uma pessoa foi morta e cinco ficaram feridas, incluindo três crianças, depois que os ataques causaram um incêndio e o desabamento do telhado de um prédio, conforme anunciou o governador Filip Pronin.

A Ucrânia também reivindicou um ataque neste domingo (7) contra o navio de mísseis russo Serpukhov, que foi incendiado no enclave russo de Kaliningrado.

Segundo o serviço de inteligência militar ucraniano (GUR), a embarcação sofreu danos significativos.

Segundo relatos, o Serpukhov estava na base naval russa na cidade de Baltijsk. De acordo com o serviço de inteligência militar, no incêndio, "os meios de comunicação e automação" do navio "foram completamente destruídos". (ANSA).