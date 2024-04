Antitruste da Itália abre nova investigação contra Ferragni

ROMA, 9 ABR (ANSA) - A agência antitruste da Itália abriu uma nova investigação contra a influenciadora digital Chiara Ferragni pela campanha beneficente com ovos de Páscoa da empresa "Dolci Preziosi", realizada em 2021 e 2022.

De acordo com o presidente da Autoridade Antitruste do país, Roberto Rustichelli, a empresária parou novamente na mira da agência por uma irregularidade "semelhante" ao do escândalo do "pandoro gate", no qual foi acusada de má prática comercial.

Neste caso, enquanto os anúncios permitiam inferir que os lucros com a venda do doce, fabricado pela Balocco, seriam doados para o Hospital Regina Margherita de Turim, na realidade, a empresa fez uma doação única de 50 mil euros antes da campanha.