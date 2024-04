Celac discutirá invasão do Equador a embaixada do México

TEGUCIGALPA, 9 ABR (ANSA) - A Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac) realizará nesta sexta-feira (12) uma cúpula para discutir a invasão das forças de segurança do Equador à embaixada do México em Quito, na última sexta-feira (5), para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas.

A reunião foi anunciada pela presidente de turno da Celac, Xiomara Castro, de Honduras. Ainda haverá uma reunião de emergência entre São Vicente e Granadinas, Honduras e Colômbia, e uma reunião de chanceleres.

A cúpula examinará uma proposta de condenação firme ao Equador pelo ""ingresso ilegal em 5 de abril das forças de segurança equatorianas na embaixada mexicana em Quito" e pelo "sequestro do ex-vice-presidente Jorge Glas".