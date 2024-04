China reforça relação com Rússia durante reunião em Pequim

A China e a Rússia "uniram-se para forjar um novo caminho de coexistência harmoniosa e cooperação vantajosa entre os principais países, o que também trouxe benefícios aos seus povos e contribui com sabedoria e força para a equidade internacional e justiça".

Durante o encontro com Lavrov, Xi recordou que tinha concordado com Putin "em continuar a manter intercâmbios estreitos para garantir que as relações China-Rússia se desenvolvam sempre de forma contínua e constante".

Para o presidente chinês, ambos os lados devem aproveitar a oportunidade para comemorar os 75 anos do estabelecimento de relações diplomáticas e organizar o Ano Cultural China-Rússia para implementar plenamente uma série de consensos importantes alcançados" por ele e por Putin.

Além disso, a China se dispôs a trabalhar "para intensificar a comunicação bilateral, a colaboração estratégica multilateral nos Brics, a Organização de Cooperação de Xangai e outros contextos no fim de "mostrar maior responsabilidade e unir o Sul Global no espírito de igualdade, abertura, transparência e inclusão para construir uma comunidade com um futuro partilhado para a humanidade".

Por fim, o governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin fará uma visita de Estado à China ainda neste ano. (ANSA).