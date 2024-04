Frente parlamentar une Itália e Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, 9 ABR (ANSA) - O Rio Grande do Sul, quarta maior economia do Brasil e lar de 3,2 milhões de descendentes de italianos - um terço da população do estado - ganhou uma frente parlamentar bilateral para construir novas pontes com os territórios de suas raízes.

A iniciativa, que já teve a adesão de 45 dos 55 deputados estaduais, cobrindo todo o espectro político, foi celebrada com um evento solene e concorrido no Teatro Dante Barone, no centro histórico de Porto Alegre, por ocasião da visita do embaixador italiano no Brasil, Alessandro Cortese. Também marcaram presença o governador Eduardo Leite, o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito.

"A Frente Itália-Brasil é uma importante ferramenta para fortalecer as relações históricas entre o povo gaúcho e o povo italiano", observou Cortese em seu discurso, destacando como quase todos os parlamentares do estado decidiram aderir, "uma demonstração de que as relações entre os países se baseiam em uma proximidade natural".