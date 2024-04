Importação de tomate em conserva italiano no Brasil cresce 25%

SÃO PAULO, 9 ABR (ANSA) - O tomate em conserva do centro-sul da Itália teve uma expansão de 25% no volume de vendas ao Brasil em 2023 e pode crescer ainda mais em 2024, aproveitando-se de uma demanda latente por produtos "made in Italy".

A alta no país com a maior comunidade ítalo-descendente no mundo foi capitaneada pela campanha Meu Tomatì, financiada com recursos da União Europeia e que chega a seu segundo ano, com apoio da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam).

"No ano passado, o país com maior taxa de crescimento nas nossas exportações foi o Brasil", disse à ANSA o presidente da Oi Pomodoro Bacino Centro Sud, que reúne produtores do centro-sul da Itália, Guglielmo Vaccaro.