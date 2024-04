Irlanda confirma Simon Harris como novo primeiro-ministro

A confirmação se deu através do voto no Dáil, Parlamento unicameral de Dublin, com 88 votos a favor e 69 contra.

Em 24 de março, Harris foi o único candidato para suceder Varadkar como líder do partido Fine Gael.

Varadkar exaltou o legado de seu próprio governo, destacando compromissos na luta contra as mudanças climáticas, e prometeu apoio a Harris no "início de uma nova era".

Já Harris reconheceu os problemas que terá pela frente, começando pela promessa de um plano contra a escassez de moradias, e enfatizou as próprias origens como filho de um motorista de táxi, criado em uma família da "classe trabalhadora".

Deputado desde 2011, quando foi eleito aos 24 anos, Harris ocupou diversos cargos desde 2016.

A expectativa é de que seu governo seja de continuidade com o de Varadkar - o primeiro líder gay do país, filho de um imigrante -, equilibrando políticas moderadas com avanços nos direitos civis. (ANSA).