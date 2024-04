Itália aprova emissão de selo em homenagem a Berlusconi

Já Emilio Rossi, deputado do partido Força Itália, fez um agradecimento ao governo da nação por aceitar a proposta do ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso.

Essa não será a primeira vez que Berlusconi será destaque de um selo postal, pois Líbia, Libéria, Serra Leoa, Moçambique e Níger já prestaram homenagens semelhantes ao italiano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.