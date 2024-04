Itália pode ganhar 1ª central de fusão nuclear na década de 2030

ROMA, 9 ABR (ANSA) - A empresa italiana de energia ENI anunciou nesta terça-feira (9) que prevê construir sua primeira central movida por fusão nuclear no início da próxima década.

Em audiência na Comissão de Meio Ambiente do Senado, a responsável pela área de fusão do grupo, Francesca Ferrazza, disse que a expectativa é de fazer um projeto-piloto em meados desta década e uma planta industrial conectada à rede no começo dos anos 2030.

As usinas nucleares tradicionais utilizam a fissão para produzir energia, ou seja, a divisão dos átomos, processo que gera lixo radioativo e que exige pesados investimentos em segurança.