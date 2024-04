Itália revisa projeção de crescimento do PIB em 2024 para 1%

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O governo da Itália reduziu a projeção de crescimento do produto interno bruto (PIB) em 2024 de 1,2% para 1%.

A nova estimativa está no Documento de Economia e Finanças (DEF), que delineia as previsões para os próximos anos e que foi aprovado nesta terça-feira (9) pelo Conselho dos Ministros. Para 2025 e 2026, as expectativas em relação ao PIB são de altas de 1,2% e 1,1%, respectivamente.

"Nossas projeções foram revisadas para baixo. São previsões complicadas de se fazer em um ambiente internacional e geopolítico complicado", disse o ministro da Economia italiano, Giancarlo Giorgetti.