Juiz ordena prisão sem fiança para italianos detidos por estupro

MADRI, 9 ABR (ANSA) - Um juiz ordenou nesta terça-feira (9) a prisão preventiva sem possibilidade de fiança para os quatro jovens italianos detidos acusados de estupro coletivo contra uma brasileira no último domingo (7).

A informação foi revelada por fontes da Ufam, grupo operacional policial de atendimento às famílias e mulheres vítimas de abuso, que investiga o caso de violência sexual.

Após o crime ocorrido no apartamento do resort Playa de Palma, a jovem conseguiu fugir com um dos passaportes dos criminosos e foi até uma delegacia local.