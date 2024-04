Justiça nega pedido de Battisti para 'saidinha' da cadeia

BOLONHA, 9 ABR (ANSA) - Um tribunal de Bolonha, no norte da Itália, rejeitou um pedido de "saidinha" da prisão feito pelo ex-terrorista Cesare Battisti, 69 anos, que cumpre pena perpétua por envolvimento em quatro homicídios na década de 1970.

A solicitação foi apresentada no período em que o ex-membro do grupo de extrema esquerda Proletários Armados pelo Comunismo (PAC) estava encarcerado na penitenciária de Parma, na Emilia-Romagna, de onde foi transferido para uma cadeia em Massa, na Toscana, no fim de 2023.

No entanto, o pedido foi recusado pelo Tribunal de Vigilância de Bolonha, cuja jurisdição engloba a penitenciária de Parma, antes da Páscoa.