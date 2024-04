Rússia condena apoiadora de Navalny a mais de 9 anos de prisão

Navalny era considerado o principal opositor de Putin. O advogado de 47 anos morreu em fevereiro deste ano em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. As autoridades do país afirmam que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.

(ANSA).

