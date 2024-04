Simeone abre portas para retornar ao futebol italiano

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, não descartou a possibilidade de voltar ao futebol italiano depois de mais de uma década.

O argentino, que tem mais dois anos de contrato com os Colchoneros, está na equipe da capital espanhola desde 2011. A última vez que trabalhou no calcio foi entre janeiro e junho do mesmo ano, quando treinou o Catania.

"Tenho um contrato de mais dois anos em Madri, mas essa ideia [de voltar ao futebol italiano] está na minha cabeça. Sempre me senti bem na Itália e o futebol de lá me ensinou muito quando trabalhei no Catania. Espero voltar um dia porque adoro o futebol italiano", disse o ex-jogador de Pisa, Internazionale e Lazio.