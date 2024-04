Stellantis lidera vendas em mercados da América do Sul

Em solo brasileiro, o grupo contabilizou mais de 52 mil veículos comercializados e 29,5% de participação em março. Já se analisarmos os três primeiros meses do ano, os números sobem para mais de 147 mil carros emplacados e 30,3%.

Com a Fiat campeã de vendas (36,3 mil unidades comercializadas) em março no Brasil, o ranking dos 10 veículos mais vendidos no mês no país tem as presenças da Strada, do Argo e do Mobi. (ANSA).

