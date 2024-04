Tenista italiano Matteo Berrettini revela luta contra depressão

Berrettini, que voltou a jogar no Challenger 175 em Phoenix, nos Estados Unidos, destacou que graças à alegria do tênis conseguiu recuperar o seu entusiasmo.

"Todo esse trabalho que tenho feito comigo mesmo me dá forças para dizer que certamente haverá momentos difíceis e tristes, mas que é possível recomeçar com mais energia do que no passado e redescobrir a alegria e o entusiasmo em um evento que está por vir", analisou.

O italiano espantou a má fase no último domingo (7) ao conquistar o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, que o permitiu a regressar ao top 100 do ranking mundial. (ANSA).

