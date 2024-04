UE abre investigação de subsídios da China para energia eólica

"A estratégia de Pequim sobre os grandes subsídios estatais e exportações é implementada em todas as áreas de tecnologias limpas, microchips e mais. Nossas economias não podem absorvê-la. Não é apenas perigosa para nossa competitividade, também coloca em risco nossa segurança econômica", afirmou.

Vestager lembrou que tanto a Europa quanto os EUA, "cada um à sua maneira", dependem de países terceiros para tecnologias críticas e para as matérias-primas necessárias para produzi-las: "Nesse aspecto, a China construiu uma posição forte, nem sempre agindo corretamente".

"A China é ao mesmo tempo parceira, concorrente econômica e rival sistêmica, e as duas últimas dimensões estão se tornando cada vez mais convergentes. Vimos como as dependências unilaterais podem ser usadas contra nós. E é por isso que a Europa, assim como os Estados Unidos, está reagindo", acrescentou a também comissária europeia para a Concorrência.

"Precisamos de algo mais do que uma abordagem caso a caso: precisamos de uma abordagem sistemática. E precisamos disso antes que seja tarde demais. Não podemos nos dar ao luxo de ver o que aconteceu com os painéis solares acontecer com carros elétricos, energia eólica ou chips essenciais", avaliou.

O ministro italiano das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, aprovou a medida: "É bom que a Europa esteja agindo para combater a concorrência desleal. É necessário que haja uma política industrial clara e compartilhada para proteger empresas e empregos". (ANSA).