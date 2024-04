UE alerta que guerra convencional no bloco 'não é fantasia'

Borrell destacou que "o guarda-chuva protetor americano não estará necessariamente presente no futuro" e reforçou que a UE deve ser "mais independente para proteger os seus próprios interesses e segurança".

Em seu discurso, o alto representante da UE lembrou ainda que o bloco "está a entrar na terceira fase da sua construção: a primeira, em 1957, foi com o mercado comum, depois a aceleração da integração econômica com o mercado único e a moeda única, e a terceira fase começou com a guerra na Ucrânia, que conduzirá ao nascimento de um pilar forte da segurança e da defesa europeias". (ANSA).

