Atriz Milena Vukotic receberá 'Oscar italiano' por sua carreira

ROMA, 10 ABR (ANSA) - A atriz Milena Vukotic será homenageada por sua carreira durante a 69ª edição de uma das maiores premiações do cinema italiano, o "David di Donatello", no próximo dia 3 de maio, informaram os organizadores do evento nesta quarta-feira (10).

Aos 88 anos, a italiana receberá a estatueta pelo conjunto de sua obra "graças ao seu talento único". "Milena Vukotic passou por 60 anos de história do cinema, teatro e televisão na Itália com graça e ironia", diz a nota oficial.

Considerada uma atriz de grande elegância, Vukotic, foi "protagonista de interpretações ricas em poesia e inteligência que fascinaram muitos grandes cineastas", incluindo Federico Fellini, Luis Buñuel e Andrei Tarkovsky.