Brasileiros são 'hóspedes ilustres', diz prefeito de Veneza

O município dos canais é a capital do Vêneto, região de onde partiu boa parte dos imigrantes italianos destinados ao Brasil entre os séculos 19 e 20, o que hoje serve de motor para um turismo de raízes no sentido inverso.

"Os brasileiros podem vir a Veneza não apenas para conhecer a cidade, mas para ver a Bienal, os museus cívicos, um concerto no [teatro] La Fenice, temos excelências de nível mundial. Saibam os brasileiros que são absolutamente bem aceitos e podem dar um passo a mais, de familiaridade maior. Nós os consideramos nossos irmãos", acrescentou.

Segundo Brugnaro, o Brasil costumava ser retratado nas bienais de arte e arquitetura de Veneza de forma "um pouco antiga, datada, com estereótipos". "Mas interviemos e agora se fala de arte contemporânea. Os brasileiros podem usar Veneza como um palco para falar ao mundo inteiro", destacou.

A Bienal de Arte da cidade começa no próximo dia 20 de abril e, pela primeira vez, tem um brasileiro como curador: Adriano Pedrosa, que prometeu colocar os estrangeiros no foco do evento.

Contribuição de acesso - Em 25 de abril, Veneza começará o período de testes da contribuição de acesso de cinco euros para viajantes que não pernoitam no centro histórico da cidade, que há anos sofre com os efeitos do turismo de massa.

A experiência englobará 29 dias não sequenciais até julho, sobretudo em fins de semana.