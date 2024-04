China manifesta 'preocupação' por investigação da UE

O anúncio da investigação foi feito na terça-feira (10) pela vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, durante uma palestra na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos.

Segundo o lobby industrial WindEurope, as turbinas eólicas chinesas atualmente são oferecidas na Europa a preços até 50% mais baixos do que as fabricadas na Europa, enquanto Bruxelas busca consistentemente aumentar as energias renováveis com o objetivo de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050, afastando-se da dependência excessiva da tecnologia chinesa mais barata.

Vestager também informou que a UE estuda "as condições para o desenvolvimento de parques eólicos na Espanha, Grécia, França, Romênia e Bulgária". (ANSA).

