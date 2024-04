Diminui esperança de achar sobreviventes em usina na Itália

Os cadáveres já encontrados são de indivíduos de 36, 45 e 73 anos de idade, enquanto os desaparecidos têm entre 37 e 68. "A situação é muito difícil, a água está subindo, e estamos trabalhando abaixo do nível do lago", acrescentou Cari.

Segundo a Enel Green Power, que expressou "luto profundo" por todas as vítimas, a usina de Bargi passava por obras de modernização. "Continuaremos colaborando de todas as formas com as autoridades para esclarecer os fatos", disse a empresa.

A central fica abaixo do nível da água, na margem de um lago artificial nos Apeninos Bolonheses, e a explosão ocorreu no oitavo andar subterrâneo, a cerca de 40 metros de profundidade, provocando um incêndio na sequência.

Ainda não se sabe o que teria causado o incidente. (ANSA).

