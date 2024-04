Equador acusa México e defende revisão de regras sobre asilo

QUITO, 10 ABR (ANSA) - O governo do Equador pediu nesta quarta-feira (10) à comunidade internacional que as regras sobre asilo político sejam revistas e atualizadas, após o México acolher o ex-vice-presidente do país Jorge Glas, condenado por corrupção.

O pedido foi feito perante o Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) depois de uma batida policial na embaixada do México em Quito, que suscitou críticas da comunidade internacional.

"Apelamos à comunidade internacional para que reveja e atualize as regras sobre asilo diplomático e outros instrumentos internacionais", declarou o vice-ministro da Mobilidade Humana do Equador, Alejandro Dávalos, durante a sessão em Washington.