Ficaríamos felizes em ter Lula no G7, diz subsecretária italiana

SÃO PAULO, 10 ABR (ANSA) - Por Lucas Rizzi - No comando do G7 em 2024, a Itália espera receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima cúpula de líderes do grupo de sete potências, entre 13 e 15 de junho, na Puglia, enquanto busca estreitar as relações com o Sul Global.

"Sei que se está trabalhando em nível de cerimonial, e ficaríamos muito felizes em acolher o presidente Lula na Itália", disse à ANSA a subsecretária do Ministério das Relações Exteriores italiano, Maria Tripodi, à margem de um fórum de negócios no Consulado-Geral em São Paulo.

Lula já participou da cúpula do G7 em 2023 e pode repetir a dose em 2024, porém agora também enquanto presidente do G20. "É um momento muito profícuo para missões de alto nível", afirmou Tripodi, acrescentando ainda que "se está trabalhando em uma futura visita do presidente" Sergio Mattarella ao Brasil.