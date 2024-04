Irã e Israel voltam a trocar ameaças após ataque a embaixada

ROMA, 10 ABR (ANSA) - A intensificação da crise entre Israel e Irã escalou nesta quarta-feira (10), com declarações dos líderes dos dois países, na esteira do ataque atribuído ao país judeu ao consulado iraniano em Damasco na última sexta-feira (5).

O líder do Irã, Ali Khamenei, afirmou que "o regime maligno de Israel certamente será punido: "As sedes diplomáticas de países ao redor do mundo são consideradas território desses países, e o ataque israelense foi, na verdade, um ataque contra o território iraniano".

Ele também acusou governos de países muçulmanos que mantém relações com Israel de traição.