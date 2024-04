Italianos acusados de estuprar brasileira têm celular apreendido

MADRID, 10 ABR (ANSA) - Os quatro turistas italianos acusados de estupro coletivo contra uma brasileira passaram a primeira noite no centro penitenciário de Palma de Maiorca, na Espanha, enquanto seus celulares foram apreendidos e são analisados pelas autoridades locais.

Segundo relatos, os investigadores à frente do caso estão apurando o conteúdo dos aparelhos, as comunicações telefônicas e mensagens dos jovens de 24 a 27 anos, que foram detidos após serem denunciados por violência sexual no último domingo (7).

As autoridades espanholas aguardam também os resultados dos testes de DNA recolhidos pela polícia científica no apartamento com vista para a Playa de Palma, onde ocorreu a violência.