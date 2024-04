Lula recebe presidente do Comitê Econômico e Social da UE

BRASÍLIA, 10 ABR (ANSA) - Um encontro entre o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Comitê Econômico e Social Europeu (Cese), Oliver Röpke, nesta quarta-feira (10), marcou o relançamento das atividades do fórum de diálogo permanente que reúne representantes do Cese e do Conselho para o Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável Brasileiro (Cdess).

Na reunião, que também contou com a participação da embaixadora da UE no Brasil, Marian Schuegraf, o presidente Lula "recebeu congratulações pelo compromisso com a defesa da democracia contra o extremismo político, no combate à pobreza e ao desmatamento ilegal", segundo uma nota da presidência.

"A conversa também abordou a transição energética e o enorme potencial do Brasil na produção de energia renovável". Lula e Röpke ainda concordaram sobre a necessidade de reformar as instituições de governança global, nos âmbitos político, financeiro e ambiental. (ANSA).