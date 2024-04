Naufrágio em ilha na Grécia mata 3 crianças

ATENAS, 10 ABR (ANSA) - Um naufrágio ocorrido nesta quarta-feira (10) na ilha de Chios, na Grécia, matou pelo menos três crianças.

A Guarda Costeira do país revelou à agência AFP que as jovens mortas no incidente tinham 5, 7 e 10 anos. Os agentes também conseguiram resgatar com vida quase 20 migrantes, entre eles oito menores de idade.

As autoridades gregas apontaram que a embarcação saiu da costa turca, enquanto a emissora pública ERT indicou que as pessoas que faziam a travessia eram principalmente refugiados afegãos.