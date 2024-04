Oposição triunfa em eleições parlamentares na Coreia do Sul

PEQUIM, 11 ABR (ANSA) - Com a grande maioria dos votos apurados, a principal sigla de oposição, o Partido Democrático (DP), conquistou a maioria na Assembleia Nacional, o parlamento sul-coreano, nas eleições gerais desta quarta-feira (10).

O resultado representa um revés para o Partido do Poder Popular (PPP), do presidente Yoon Suk Yeol.

A eleição reflete o descontentamento da população com a gestão do atual presidente, que assumiu o cargo há dois anos e coleciona problemas como a alta do custo de vida e escândalos de suspeita de corrupção.