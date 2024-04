SP é estratégico para relação Brasil-Itália, diz subsecretária

"Percebi o quanto o povo brasileiro é grato a todos os italianos que ajudaram o país a se desenvolver. Temos de trabalhar também para restituir, a 150 anos de distância do sacrifício dos primeiros imigrantes italianos no Brasil, a justa honra que eles merecem", ressaltou.

A Itália é o segundo parceiro comercial do Brasil na Europa e o sétimo no mundo e conta com 986 empresas no país sul-americano, sendo que mais da metade está sediada no estado de São Paulo. "Existe uma complementaridade importante entre nossas economias, mas ainda há muito para construir", afirmou o cônsul-geral na capital paulista, Domenico Fornara.

Milena Del Grosso, diretora da agência de fomento a exportações ICE em São Paulo, apontou oportunidades em setores como bens de consumo, incluindo mobiliário, mas também moda, audiovisual, videogames e instrumentos musicais. "E muitas colaborações podem ser incentivadas no setor agroalimentar, inclusive com restaurantes e hotéis. A imagem que o Brasil tem da Itália é antiga e vice-versa. É preciso uma apresentação das duas partes para encontrar as possibilidades de cooperação", salientou Del Grosso à ANSA.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam), Graziano Messana, destacou o "entusiasmo" que existe entre as empresas, inclusive por conta das presidências de Itália e Brasil no G7 e G20, respectivamente, e dos 150 anos da imigração. "Estamos em um ano de coincidência única, é impossível acontecer novamente este momento. As relações Brasil-Itália estão em um momento imperdível de oportunidade", disse. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.