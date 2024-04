Suíça sediará cúpula de paz sobre Ucrânia em 15 de junho

GENEBRA, 10 ABR (ANSA) - O governo suíço anunciou nesta quarta-feira (10) que realizará uma conferência de paz de alto nível para a Ucrânia entre os dias 15 e 16 de junho, na tentativa de garantir uma "paz duradoura".

"As condições para uma cúpula dar impulso a um processo de paz foram suficientemente cumpridas", diz o comunicado oficial, destacando que a reunião ocorrerá em um hotel de luxo no centro do país.

De acordo com a Suíça, "o primeiro passo será desenvolver um entendimento comum entre os Estados participantes no caminho para uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia".