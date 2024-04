Após derrota do PSG, Donnarumma é criticado pela mídia francesa

ROMA, 11 ABR (ANSA) - O goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, foi alvo de críticas da imprensa francesa após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Jogando no Parc des Princes, na capital francesa, o PSG reverteu o placar no início do segundo tempo, mas levou a virada do rival catalão na parte final.

"Catastrófica" e "calamidade" foram algumas palavras usadas pelos jornais franceses para descrever a partida do italiano.