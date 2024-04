Atalanta vence Liverpool por 3 a 0

Gianluca Scamacca abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, Scamacca marcou mais uns aos 15 e Mario Pasalic fechou o placar aos 38.

Com este resultado, a Atalanta pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para quinta-feira da semana que vem (18) às 16h no horário de Brasília em Bérgamo.

O Liverpool deverá vencer por três gols para forçar uma prorrogação ou por quatro para se classificar no tempo normal.

Antes disso, na segunda-feira (15), a Atalanta joga contra o Verona, também em Bérgamo, às 15h45 pelo Campeonato Italiano.

A equipe do técnico Gian Piero Gasperini ocupa a sexta posição com 50 pontos e ainda sonha, nos oito jogos finais, com uma classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões - que poderá vir também com um título na Europa League. (ANSA).