Ataque de Israel mata suposto financiador do Hamas

TEL AVIV, 11 ABR (ANSA) - O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (11) que matou Nasser Yakob Jabber Nasser, financiador do grupo fundamentalista islâmico Hamas, durante um ataque aéreo no norte da Faixa de Gaza.

"No âmbito das suas atividades na ala militar do Hamas, ele foi responsável pelo financiamento de uma parte significativa das atividades militares do Hamas em Rafah", afirmou um porta-voz militar.

Segundo ele, Nasser "transferiu centenas de milhares de dólares em dezembro passado ao Hamas para suas atividades militares".