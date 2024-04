Banco Central Europeu mantém juros inalterados pela 5ª vez

Em coletiva de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a instituição não se compromete antecipadamente com movimentações nas taxas de juros, mas acrescentou que alguns membros do Conselho Diretivo já se sentiam "suficientemente seguros" para uma redução com base "em poucos dados de abril".

"Mas concordamos com a posição de uma ampla maioria para esperar os números de junho", declarou. O BCE prevê uma inflação de 2,3% na zona do euro em 2024, de 2% em 2025 e de 1,9% em 2026. (ANSA).

