Brasil diz estar preparado para eventual fluxo de venezuelanos

"O governo já está desenvolvendo estratégias, junto com as agências internacionais e demais entidades implementadoras, para incorporar eventual oscilação de fluxo aos acolhimentos que temos hoje em Pacaraima e Boa Vista [em Roraima]", acrescentou Spindola.

O fluxo de venezuelanos no Brasil tem se mantido estável entre 350 e 400 pessoas por dia neste ano, apesar das tensões no processo eleitoral em Caracas. "A gente tem planos de contingência com o governo federal, isso é algo normal, então a operação está preparada para eventuais fluxos que possam chegar", disse à ANSA o chefe do Acnur no Brasil, o italiano Davide Torzilli.

Atualmente, existem mais de 7,7 milhões de refugiados e migrantes forçados venezuelanos no mundo, sendo cerca de 5 milhões na América Latina e no Caribe, segundo o alto comissariado. O Brasil é o terceiro principal país de destino, com mais de 590 mil pessoas.

"O perfil das novas chegadas é muito mais vulnerável, então enfrentamos uma situação que exige uma resposta humanitária e um grande esforço de integração", alertou Torzilli, citando os indígenas como um dos grupos que requerem mais atenção. (ANSA).

